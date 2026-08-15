Plan Venezuela Renace garantizó protección de salud con despliegue en cuatro municipios en Aragua

CIUDAD MCY.-En una demostración de compromiso por la salud pública y respuesta inmediata en el territorio, el Gobierno Bolivariano consolidó un abordaje médico asistencial en cuatro municipios de la entidad aragüeña, logrando atender directamente a un total de 215 ciudadanos vulnerables.

Esta movilización asistencial responde a las políticas de protección social instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quienes en trabajo permanente con la gobernadora Joana Sánchez, dirigen las fuerzas del Plan Venezuela Renace para salvaguardar el bienestar del pueblo aragüeño tanto en sus comunidades como en los refugios habilitados ante la contingencia sísmica.

El despliegue de las brigadas de médicos y personal de salud, se ejecutó de forma simultánea en cuatro municipios de la geografía regional. Las atenciones iniciaron en el sector Miguel Castro del municipio Zamora y continuaron en el sector Dios es mi Refugio de la parroquia Pedro Arévalo Aponte en Santiago Mariño. Asimismo, el operativo abordó la modalidad casa a casa en la calle Ideal de La Cooperativa en Maracay, municipio Girardot, cerrando con una asistencia prioritaria en el campamento transitorio del sector Las Hernández en el municipio Tovar. En total, la fuerza médica brindó cobertura directa a 103 mujeres y 71 hombres.

El balance consolidado arrojó la ejecución de un total de 212 consultas especializadas gratuitas. La atención se desglosó en 108 de medicina general, 72 de pediatría, 13 de odontología, 6 de medicina interna, 6 de ginecología y obstetricia, 6 de captación de recuperación nutricional y 3 consultas de seguimiento de pacientes crónicos integrados a los Programas Endocrinometabólicos.

De igual forma, las labores preventivas e inmunológicas sumaron la aplicación de 29 dosis de vacunas incluyendo pentavalente, IPV, OPV, fiebre amarilla, SRP y Toxoide, la realización de 312 pesquisas de peso, talla, control de hipertensión arterial y glicemia, la ejecución de 2 citologías, la entrega de 2 kits de embarazo, 205 charlas educativas sobre lactancia materna y salud familiar, y la aplicación de 34 tratamientos de desparasitación. El abordaje farmacéutico garantizó el despacho gratuito de centenares de tratamientos, destacando la entrega de 635 unidosis dispensadas para asegurar la continuidad de los cuidados médicos de los pacientes captados.

Al evaluar las acciones sanitarias de la Ruta de la Aragüeñidad, la autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, enalteció la cohesión de los equipos básicos de salud y del Poder Popular organizado en cada ASIC. «Llevar la salud especializada y los medicamentos gratuitos al corazón de nuestras comunidades y campamentos transitorios es la premisa fundamental que nos mueve en esta profunda etapa de reconstrucción social», concluyó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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