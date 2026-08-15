Estudiantes del IUTA realizaron taller de ciberseguridad en Aragua

Desde los espacios de la emisora Arte Final Radio se capacitó a los participantes con el objetivo de evitar estafas y, a su vez, enseñar sobre el marketing y el uso de las redes sociales
CIUDAD MCY.- Como una forma de ofrecer mejores herramientas de protección tecnológica, este viernes se llevó a cabo un taller de bioseguridad digital en los espacios de la emisora Arte Final Radio, actividad organizada por los alumnos del Instituto Universitario de Tecnología de Administración industrial (IUTA).
Durante esta jornada, los moderadores instruyeron a los participantes sobre ciberseguridad, marketing digital y redes sociales para entender su uso en el mundo del emprendimiento.
El representante de Arte Final Radio, Miguel Eduardo González, destacó que estas actividades forman parte de un plan de apoyo social que busca la prevención de estafas y resguardar la información de los usuarios en entornos sociales.
“Esto lo hacemos gracias al trabajo conjunto con los alumnos del servicio comunitario del IUTA, buscando aportar un granito de arena para nuestra comunidad” explicó Gonzáles.
Por otro lado, el estudiante del IUTA y participante de este proyecto, Jonathan Bautista, destacó la alianza con la directiva de la emisora para la realización de estas horas formativas
“El objetivo es que las personas reciban una educación gratuita aplicable a sus emprendimientos, negocios o marcas. Agradecemos el apoyo del director general, Miguel González, quien nos facilitó las herramientas para cumplir con nuestro servicio comunitario” comunicó el estudiante.
Finalmente, la directiva de la emisora Arte Final Radio aseguró que se mantendrán abiertos a estos espacios de formación sin costo alguno para las comunidades interesadas, las cuales se pueden solicitar a través de sus redes sociales como @artefinalradio. De igual manera, anunciaron que estarán dando talleres en las áreas de oratoria y gestión de redes sociales.
SAMUEL ZAVALA
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