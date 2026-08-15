Estudiantes del IUTA realizaron taller de ciberseguridad en Aragua

‎

‎

‎Desde los espacios de la emisora Arte Final Radio se capacitó a los participantes con el objetivo de evitar estafas y, a su vez, enseñar sobre el marketing y el uso de las redes sociales

‎

‎

CIUDAD MCY.- Como una forma de ofrecer mejores herramientas de protección tecnológica, este viernes se llevó a cabo un taller de bioseguridad digital en los espacios de la emisora Arte Final Radio, actividad organizada por los alumnos del Instituto Universitario de Tecnología de Administración industrial (IUTA).

‎

‎Durante esta jornada, los moderadores instruyeron a los participantes sobre ciberseguridad, marketing digital y redes sociales para entender su uso en el mundo del emprendimiento.

‎

‎El representante de Arte Final Radio, Miguel Eduardo González, destacó que estas actividades forman parte de un plan de apoyo social que busca la prevención de estafas y resguardar la información de los usuarios en entornos sociales.

‎

‎“Esto lo hacemos gracias al trabajo conjunto con los alumnos del servicio comunitario del IUTA, buscando aportar un granito de arena para nuestra comunidad” explicó Gonzáles.

‎

‎Por otro lado, el estudiante del IUTA y participante de este proyecto, Jonathan Bautista, destacó la alianza con la directiva de la emisora para la realización de estas horas formativas

‎

‎“El objetivo es que las personas reciban una educación gratuita aplicable a sus emprendimientos, negocios o marcas. Agradecemos el apoyo del director general, Miguel González, quien nos facilitó las herramientas para cumplir con nuestro servicio comunitario” comunicó el estudiante.

‎

‎Finalmente, la directiva de la emisora Arte Final Radio aseguró que se mantendrán abiertos a estos espacios de formación sin costo alguno para las comunidades interesadas, las cuales se pueden solicitar a través de sus redes sociales como @artefinalradio. De igual manera, anunciaron que estarán dando talleres en las áreas de oratoria y gestión de redes sociales.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS | CIUDAD MCY