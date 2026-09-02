Expoferia Plan Escolar ofreció útiles y atención integral en Libertador

Familias de la Comuna Los Centauros del Arañero accedieron a productos para el regreso a clases y a diversos servicios sociales durante la jornada desarrollada en la Casa del Buen Vecino en la parroquia de Palo Negro

CIUDAD MCY .- Útiles escolares, uniformes y otros productos necesarios para el próximo período académico fueron puestos a disposición de las familias del municipio Libertador durante la Expoferia Plan Escolar 2026-2027, instalada en la “Casa del Buen Vecino” de la Comuna Los Centauros del Arañero.

La jornada reunió a instituciones públicas, emprendedores, productores, movimientos sociales y organizaciones religiosas, y contó con la presencia del legislador del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (CLEBA), Neptalí Parra. Además de la venta de artículos para el regreso a clases, la programación contempla servicios gratuitos de atención social y actividades recreativas para la comunidad.

Entre los productos disponibles se encuentran cuadernos, juegos de escuadras, colores, uniformes y otros implementos escolares, ofrecidos a precios accesibles para las familias ante la proximidad del inicio del período académico 2026-2027.

DESPLIEGUE EN ARAGUA

En relación a esto, el coordinador del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi) Aragua, Álvaro Medina, explicó que la Expoferia forma parte de un despliegue previsto en los 18 municipios y los 191 circuitos comunales de Aragua.

Indicó que la actividad también promueve la participación de emprendedores y productores de cada territorio, incluyendo artesanos, fabricantes de calzado, trabajadores del sector textil, unidades de producción familiar y empresas de propiedad social.

“Hoy nos encontramos desplegados en los 18 municipios y en los 191 circuitos electorales comunales (…) en función de llevar la feria a todos estos espacios”, expresó Medina.

En cuanto al municipio Libertador, señaló que se prevé llevar la iniciativa a sus 11 comunas mediante un cronograma articulado con las organizaciones y actores sociales presentes en el territorio.

Medina destacó que la participación de los productores locales permite incorporar a la jornada artículos elaborados por emprendedores y trabajadores de las propias comunidades, generando espacios de comercialización y vinculación con las comunas y consejos comunales.

“Todo esto es gracias a la nuestra vocera y gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien cada día nos invita a sumarnos y llevar lo mejor para nuestras comunidades”, puntualizó Medina.

ATENCIÓN PARA LAS FAMILIAS

Por su parte, el comisionado de Asuntos Religiosos del municipio Libertador, Joseph Flores, informó que la iniciativa amplió su programación y congregó a distintos sectores para brindar atención integral a la población.

“Esta Expoferia Escolar ha crecido; ya no es solo una iniciativa escolar, sino que se ha convertido en una gran jornada de atención, donde actores sociales, emprendedores, productores, las iglesias cristianas y movimientos del municipio nos hemos sumado”, manifestó.

Flores precisó que durante la primera semana del mes de septiembre se ofrecerán consultas gratuitas de medicina general y pediatría, asesoría jurídica, servicios de barbería y actividades recreativas dirigidas especialmente a niños y niñas de la comunidad.

La jornada también incluye cama elástica, castillo inflable y la venta de productos naturistas, ampliando las opciones de atención para quienes acudan a la “Casa del Buen Vecino”.

De acuerdo con Flores, más de 20 organismos, instituciones y movimientos sociales se sumaron al desarrollo de la actividad, entre ellos representantes del Ministerio Industrias y Comercio Nacional, Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), el Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales, el Movimiento de Recreadores, el Colegio de Abogados e integrantes de las iglesias cristianas.

Tras su instalación en la comuna «Los Centauros del Arañero», está previsto que la Expoferia Escolar llegue progresivamente a otros sectores y comunas del municipio Libertador, llevando productos para el regreso a clases y servicios de atención social a las familias del territorio.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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