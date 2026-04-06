Costas de Aragua fueron las más visitadas del país en la temporada de Semana Santa

Los destinos de sol y playa de la entidad fue el destino preferido por más de 400 mil turistas durante el recién concluido asueto

CIUDAD MCY.- Las playas del municipio Costa de Oro en el estado Aragua, fue el destino preferido por la mayoría de los venezolanos durante el pasado asueto de Semana Santa.

Según información dada a conocer por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, las costas aragüeñas fueron el destino de sol y playa más visitados en el país.

Específicamente en El Playón, municipio Costa de Oro del estado Aragua, ocupó el primer lugar nacional con 402.448 visitantes, seguido de Bahía de Cata, también en suelo aragüeño, que registró la afluencia de 274.551 personas.

Cabe destacar que, 13.651.680 personas se movilizaron por el país durante la temporada de Semana Santa según la presentación del balance de la temporada que dio a conocer este lunes la Jefa de Estado encargada, quien destacó que la cifra se traduce en 10.51% más turistas que el año pasado. En 2025 durante la Semana Mayor viajaron por el territorio 12.357.000 temporadistas.

Falcón fue el estado más visitado con 1.770.984 movilizaciones, seguido por La Guaira (1.702.714) y Miranda (1.657.385), según se pudo apreciar en las láminas presentadas durante la transmisión realizada este lunes.

En cuarto lugar quedó Anzoátegui, seguido de Aragua, Carabobo, Sucre y Caracas.

Rodríguez indicó que el número de turistas movilizados evidencia el espíritu de resiliencia del pueblo venezolano: «Que nada nos detiene. Es el espíritu de seguir avanzando. Es un esfuerzo de todo el país».

PRENSA GBA

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