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Liceo Trino Celis Ríos fue favorecido con jornada de saneamiento

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PorRafael Velásquez

Abr 6, 2026

La intervención no solo mejoró la apariencia de la institución, sino que promovió un ambiente escolar más humano, funcional y seguro

CIUDAD MCY.- En el Liceo Bolivariano Trino Celis Ríos del municipio Libertador, una  cuadrilla de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), llevó a cabo una jornada de mantenimiento y saneamiento integral para garantizar espacios óptimos al Semillero de la Patria.

Durante este despliegue de limpieza, los hombres y mujeres de Fundaragua realizaron labores de eliminación de maleza, recolección de desechos sólidos y vegetales.

La intervención no solo mejoró la apariencia de la institución, sino que promovió un ambiente escolar más humano, funcional y seguro.

Durante esta jornada, se eliminaron focos de contaminación y se recuperaron áreas de esparcimiento que resultan vitales para la convivencia estudiantil.

​Con este tipo de actividad, el Gobierno Bolivariano, reafirma su compromiso en brindar mantenimiento preventivo y correctivo en los centros educativos, priorizando el bienestar del Semillero de la Patria.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: CORTESÍA

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