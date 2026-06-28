Presidenta (E) Delcy Rodríguez emite importantes anuncios en torno al despliegue social y operativo por sismos

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera una reunión de trabajo con el gabinete ministerial para coordinar y profundizar las políticas públicas de atención a las comunidades afectadas por los dos sismos registrados el pasado 24 de junio.

El encuentro tiene como prioridad definir acciones de contingencia y asistencia humanitaria en el estado La Guaira, entidad que fue declarada en estado de desastre natural tras el evento sísmico que afectó a miles de familias.

El eje central de la mesa de trabajo afina las estrategias operativas y los protocolos de funcionamiento de los campamentos transitorios. Estos espacios están destinados a recibir de manera inmediata a las familias que perdieron sus viviendas o cuyas estructuras residenciales aún no ofrecen las condiciones de seguridad necesarias para el retorno.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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