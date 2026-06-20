Gobernadora inauguró el primer quirófano y sala de parto de Camatagua

Las áreas cuenta con espacios dignos y pulcros, climatizadas, iluminadas y totalmente remodeladas que garantizan la seguridad e higiene necesarias para intervenciones y nacimientos de los locales

CIUDAD MCY.- La ruta de salud pública del estado se ve marcada por un antes y un después, bajo una premisa que hoy la rige con la transformación de espacios modernizados que brinden una atención con excelencia calidez y sobre todo con un profundo sentido de humanidad, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez inauguró formalmente la sala de parto y el primer quirófano del municipio Camatagua en el Hospital del Sur de Aragua.

La apertura de este centro asistencial que cuenta con instalaciones modernas y equipamiento de primera permitirá recibir la vida con amor y garantizar la atención médica oportuna, gratuita y de calidad a todos los camatagüenses, acercando la esperanza y la ensibilidad sanitaria a los pacientes de la zona del sur de la entidad.

En el acto inaugural la vocera de la Aragueñidad estuvo acompañada por la autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, el alcalde de la jurisdicción Duglas Seijas y el personal médico y de enfermería que laborará en estas áreas.

Los espacios de la sala de operaciones, pasaron por un profundo proceso de renovación con labores esenciales permitiendo que ahora tenga aras dignas y pulcras, climatizadas, iluminadas y totalmente remodeladas que garanticen la seguridad e higiene necesarias, además cuenta con equipos de alta tecnología para realizar cualquier intervención especializada de mediana y compleja capacidad.

Asimismo, la sala de parto fue adecuada de manera profesional, para que las féminas den a luz en su propio territorio, logrando una identidad que define a los futuros ciudadanos camatagüenses.

Finalmente, cabe destacar que la apertura de estos espacios médicos en la localidad del Sur de Aragua, son históricos porque por primera vez esta jurisdicción contará con sala de operaciones y su sala de maternidad.

Esto es la materialización de un compromiso asumido por la gobernadora, Joana Sánchez, quien se ha encargado de velar por mejorar la infraestructura de salud del estado, con el apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la salud, Carlos Alvarado.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA