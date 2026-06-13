Entregan ayudas técnicas a niñas y niños del Centro de Parálisis Cerebral de Mariño

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno Bolivariano de Aragua y la Alcaldía de Santiago Mariño, fueron entregadas 46 ayudas técnicas a niñas y niños que reciben atención en el Centro de Parálisis Cerebral (CPC) Mariño, ubicado en el sector Los Rurales de Paya.

La jornada fue desarrollada por el equipo de la Cuarta Transformación Social en cumplimiento de un compromiso asumido por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, orientado a fortalecer la atención integral de los pequeños atendidos por esta institución especializada en el cuidado médico, terapéutico y pedagógico de niños, niñas y jóvenes con discapacidad físico-motora y diagnósticos neurológicos.

Gipsy Colmenares, vocera del equipo regional de la Cuarta Transformación Social, informó que la entrega se realizó en atención a planteamientos formulados por la comunidad durante asambleas previas.

“Desde el municipio Santiago Mariño, por orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, gobernadora Joana Sánchez, nos encontramos honrando un compromiso de pasadas asambleas para entregar 46 ayudas técnicas. Esto forma parte de las políticas que ya viene ejecutando nuestro alcalde Carlos Guzmán sobre el tema educativo y la garantía de la protección social”, expresó.

Claribel Lugo, vocera municipal de la Cuarta Transformación Social, destacó el impacto humano de esta acción en favor de los niños y sus familias. Durante el anuncio, contó con el respaldo de Carmen Rodríguez, directora municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, y de todo el equipo de dicha dependencia.

“Hoy con mucho amor y cariño estamos haciendo entrega de todas estas ayudas técnicas. Más que 46 beneficiarios, es el amor y el cariño que nos brinda nuestra gobernadora Joana Sánchez en conjunto con nuestro alcalde Carlos Guzmán. Seguimos trabajando con amor por nuestro pueblo”, manifestó.

La actividad reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua y de la Alcaldía de Santiago Mariño con la inclusión, la atención integral y el bienestar de las personas con discapacidad, garantizando respuestas concretas a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.

Estas acciones cuentan con el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y forman parte de las políticas de protección social impulsadas en el marco de la Cuarta Transformación Social y la construcción de la Suprema Felicidad Social para el pueblo.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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