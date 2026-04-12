Cuadrillas de manteamiento abordan canales en Lamas

El Plan Pre-Lluvias se extiende por toda la jurisdicción con labores manuales y con empleo de maquinaria pesada, para la limpieza de las zonas más vulnerables.

CIUDAD MCY.- Con la llegada de la temporada de invierno, la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas orientó el despliegue de las cuadrillas de labores públicas, esto con el objetivo de abordar los principales sistemas de drenajes en la jurisdicción, ante las precipitaciones que se avecinan.

‎Una de las zonas con mayor énfasis es el canal de riego de la vía Santa Cruz – Cagua, específicamente en el sector Valle de Dios, donde se ejecuta trabajos de limpieza para la remoción de materia orgánica e inorgánica que se acumula en los canales de recepción agua pluviales.

‎La ejecución del Plan Pre-Lluvias incluye el uso de maquinaria pesada y el trabajo interinstitucional, para llevar a efecto la limpieza integral de distintos puntos, determinados como áreas vulnerables.

‎Estas acciones dan cumplimiento a las políticas de seguridad y bienestar social emprendidas por las presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Tony García.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA