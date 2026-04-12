Inspección técnica muestra avances en preservación del Ingenio Bolívar

La jornada, permitió a representantes del sector cultural evaluar el estado del recinto y coordinar criterios para su mantenimiento, para promover la protección de este espacio para la memoria histórica y el turismo regional.

CIUDAD MCY.-El resguardo de este patrimonio cultural en Aragua, como lugar destinados al turismo histórico de la entidad, mejoró con una jornada de inspección en el Museo Histórico Ingenio Bolívar, en San Mateo, donde se evaluaron sus condiciones físicas de sus estructuras.

Encabezados por el secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás Gózales, el director del Gabinete Regional de Cultura, Rommel Ramírez, y la alcaldesa de la municipalidad, Marisol Rodríguez, realizaron un recorrido por las instalaciones, y examinaron las distintas áreas del espacio para constatar su estado y orientar acciones destinadas a su preservación.

La jornada contó además con la asesoría del ingeniero Mauricio León, quien acompañó la evaluación estructural, aportando criterios especializados para garantizar que las futuras intervenciones se ajusten a los estándares necesarios de conservación patrimonial.

Esta acción se enmarca en las políticas culturales que impulsa la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, para la recuperación y puesta en valor de espacios históricos, con el propósito de fortalecer la memoria colectiva y dinamizar el turismo en la entidad, consolidando así la protección de símbolos fundamentales de la identidad regional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA