Ribas fortalece su sistema de asistencia médica primaria

Durante una mesa de trabajo, autoridades municipales y responsables de las ASIC evaluaron aspectos claves del sistema sanitario local, incluyendo proyectos en ejecución y organización de los servicios.

CIUADA MCY.- En el marco de las acciones que adelanta la Alcaldía del municipio José Félix Ribas para optimizar la atención médica, se llevó a cabo una reunión de planificación con los jefes de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), liderada por el alcalde Juan Carlos Sánchez.

Durante el encuentro participaron los doctores Daniel Granpanzano, jefe del ASIC La Victoria; Uvaldo Felpeto, jefe del ASIC Castor Nieves Ríos; y Mario Álvarez, jefe del ASIC Zuata, quienes evaluaron de manera conjunta el funcionamiento del sistema de salud en sus respectivas áreas de responsabilidad.

La jornada permitió revisar los avances alcanzados en materia sanitaria, así como el progreso de importantes obras en ejecución, entre ellas el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Comandante Supremo Hugo Chávez” y el Ambulatorio “Padre Lazo”, infraestructuras fundamentales para fortalecer la red de atención primaria en el municipio.

Asimismo, se abordaron aspectos relacionados con la organización de los servicios, horarios de atención y operatividad de los distintos centros de salud, con el propósito de optimizar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población ribense.

Este espacio de articulación institucional permitió establecer líneas de acción orientadas a consolidar un sistema de salud más eficiente, accesible y cercano al pueblo, mediante el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el personal médico, en sintonía con las políticas de atención social impulsadas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA