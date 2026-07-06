Cuatro venezolanos entre los convocados al Juego de Estrellas

CIUDAD MCY.- Fueron anunciados los rosters de las Ligas Americana y Nacional de cara a la 96ta edición del Juego de Estrellas, que se llevará a cabo en el Citizens Bank Park de Philadelphia el próximo 14 de julio.

Un total de cuatro peloteros venezolanos se darán cita, como son los casos Luis Arráez (cuarta vez en su carrera) y William Contreras (3ra vez en un JDE), que acudirán al evento como parte de las selecciones de los jugadores.

Por su parte, tanto Eduardo Rodríguez como Ranger Suárez, que es convocado al Clásico de Verano por segunda vez en su carrera y de paso es el único venezolano en el roster de la L.A., fueron parte ambos de la selecciones de Grandes Ligas para asegurarse de que todos los equipos tengan representación en el evento.

Primer All-Star para E-Rod

Cabe destacar que para E-Rod, esta es la primera convocatoria para un Juego de Estrellas en sus 11 campañas de carrera, un premio sin lugar a dudas a su mejor primera mitad de campaña desde que llegó a las Mayores. Su efectividad de 2.21 es la quinta mejor de todo el béisbol y la cuarta en la Liga Nacional.

Además, es segundo entre los lanzadores de los Dbacks en victorias (7), ponches (71) y primero en entradas lanzadas (102.0), WHIP (1.18), y efectividad ajustada entre los abridores calificados de su equipo (194).

Ahora bien, Rob Manfred hizo uso de su selección especial como comsionado, el llamado «Legend Pick», para incluir a Bryce Harper como representante de los Phillies y poseedor de dos premios MVP. Esta es su novena convocatoria al Juego de Estrellas.

Hay 26 jugadores que irán a su primer juego de estrellas, incluyendo a los novatos Travis Bazzana; cuarto australiano en ser elegido para particpar en un JDE —uniéndose a Dave Nilsson (1999), Grant Balfour (2013) y Liam Hendriks (2019, 2021-22)—, Kevin McGonigle, Parker Messick y Sal Stewart.

No obstante, hay que destacar que Bravos, Dodgers y Phillies son los equipos que más jugadores enviarán al JDE, con un total de cinco. Mientras que, Yankees, Rays y Azulejos tienen la mayor cantidad de la L.A. con cuatro.

Rosters completos del Juego de Estrellas

Liga Americana

Lanzadores

Bryan Baker, Rays (1er JDE)

Dylan Cease, Azulejos (1er JDE)

Aroldis Chapman, Medias Rojas (5to JDE)

Jacob Latz, Rangers (1er JDE)

Parker Messick, Guardianes (1er JDE)

Drew Rasmussen, Rays (2do JDE)

Joe Ryan, Mellizos (2do JDE)

Cam Schlittler, Yankees (1er JDE)

Cade Smith, Guardianes (1er JDE)

Ranger Suárez, Medias Rojas (2do JDE)

Louis Varland, Azulejos (1er JDE)

Michael Wacha, Reales (2do JDE)

Receptores

Dillon Dingler, Tigres (1er JDE)

Shea Langeliers, Atléticos (1er JDE, 1ra selección fan)

Adley Rutshman, Orioles (3er JDE)

Infielders

Travis Bazzana, 2B, Guardianes (1er JDE)

Junior Caminero, 3B, Rays (2do JDE, 1ra selección fan)

Ernie Clement, 2B, Azulejos (1er JDE, 1ra selección fan, MÁS VOTADO L.A.)

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos (6to JDE, 5ta selección fan)

Nick Kurtz, 1B, Atléticos (1er JDE)

Kevin McGonigle, SS, Tigres (1er JDE)

Ben Rice, 1B, Yankees (1er JDE)

Miguel Vargas, 3B, Medias Blancas (1er JDE)

Bobby Witt Jr., SS, Reales (3er JDE, 1ra selección fan)

Jardineros

Randy Arozarena, Marineros (3er JDE)

Cody Bellinger, Yankees (3er JDE)

Byron Buxton, Mellizos (3er JDE, 1ra selección fan)

Riley Greene, Tigres (3er JDE)

Aaron Judge, Yankees (8vo JDE, 8va selección fan)

Mike Trout, Angelinos (12do JDE, 11ra selección fan)

Bateadores designados

Yordan Álvarez, Astros (4to JDE, 2da selección fan)

Yandy Díaz, Rays (2do JDE)

Liga Nacional

Lanzadores

Chase Burns, Rojos (1er JDE)

Jhoan Durán, Phillies (1er JDE)

Raisel Iglesias, Bravos (1ro JDE)

Max Meyer, Marlins (1er JDE)

Mason Miller, Padres (2do JDE)

Jacob Misiorowski, Cerveceros (2do JDE)

Eduardo Rodríguez, Dbacks (1er JDE)

Chris Sale, Bravos (10mo JDE)

Cristopher Sánchez, Phillies (2do JDE)

Paul Skenes, Piratas (3er JDE)

Logan Webb, Gigantes (3er JDE)

Yoshinobu Yamamoto, Dodgers (2do JDE)

Receptores

Drake Baldwin, Bravos (1er JDE, 1ra selección fan)

William Contreras, Cerveceros (3er JDE)

Hunter Goodman, Rockies (2do JDE)

Infielders

CJ Abrams, SS, Nacionales (2do JDE, 1ra selección fan)

Ozzie Albies, 2B, Bravos (4to JDE, 1ra selección fan)

Luis Arráez, 2B, Gigantes (4to JDE)

Freddie Freeman, 1B, Dodgers (10mo JDE, 6ta selección fan)

Bryce Harper, Phillies (9no JDE, LEGEND PICK)

Otto López, SS, Marlins (1er JDE)

Max Muncy, 3B, Dodgers (3er JDE, 1ra selección fan)

Matt Olson, 1B, Bravos (1er JDE)

Sal Stewart, 3B, Rojos (1er JDE)

Jardineros

Corbin Carroll, Dbacks (3er JDE)

Pete Crow-Armstrong, Cachorros (2do JDE)

Brandon Marsh, Phillies (1er JDE, 1ra selección fan)

Andy Pages, Dodgers (1er JDE, 1ra selección fan)

Juan Soto, Mets (5to JDE, 2da selección fan)

Jordan Walker, Cardenales (1er JDE)

James Wood, Nacionales (2do JDE)

Bateadores designados

Shohei Ohtani, Dodgers (6to JDE, 6ta selección fan, MÁS VOTADO L.N.)

Kyle Schwarber, Phillies (4to JDE)

Langeliers hace historia por los Atléticos

Tampoco hay que dejar de mencionar que Shea Langeliers es el primer pelotero de los Atléticos en obtener la mayor cantidad de votos de los fanáticos en su posición desde que Terry Steinbach lo hizo en 1988 y 1989, mientras que Junior Caminero —que es convocado al JDE por segunda temporada consecutiva— se une a Evan Longoria como los únicos antesalistas de los Rays en obtener una selección del fanático.

Por la Liga Nacional, Brandon Marsh se convierte en el primer patrullero de los Phillies en recibir una asignación como titular en un Juego de Estrellas desde el cubano Raúl Ibañez en 2009. Entretanto, Andy Pages le da a los Dodgers su tercer outfielder titular en los últimos cinco años, uniéndose a Mookie Betts, que lo hizo en 2022 y 2023.

FUENTE EL EXTRABASE

FOTO : CORTESÍA