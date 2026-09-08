Sesión solemne conmemoró el 249° aniversario de Nuestra Señora del Buen Consejo

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del 249.° aniversario de Nuestra Señora del Buen Consejo, el Concejo Municipal del municipio José Rafael Revenga llevó a cabo una sesión solemne en el templo parroquial para rendir homenaje a la patrona y símbolo de la identidad cultural y religiosa del pueblo consejeño.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del cuerpo legislativo local, Jhonny Alarcón, y contó con la asistencia del secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás González; concejales, directores del ejecutivo municipal, el párroco Pedro Hurtado, junto a una nutrida representación de la feligresía revengueña.

Durante su intervención, Alarcón destacó la devoción manifestada por la comunidad cada 8 de septiembre:

«Al cumplirse 249 años de fe dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo, los revengueños demostramos que nuestra devoción permanece inquebrantable. Más allá de una celebración, honramos a nuestra patrona como pilar fundamental de nuestro gentilicio y cultura».

La jornada culminó con la entrega de reconocimientos al obispo de Maracay, Monseñor Enrique Parravano, recibido por el párroco Pedro Hurtado; a la oradora de orden, Esther González; al presentador José Paredes; al secretario de Cultura regional, Nicolás González; así como a la Zona Pastoral Don Bosco y a la organización Pasos de Semana Santa.

De igual manera, se confirió la Orden» Nuestra Señora del Buen Consejo» en su única clase a la Sociedad Nuestra Señora del Carmen de Pequeños Agricultores y Damas Anexas, en reconocimiento a su valiosa labor y trayectoria comunitaria.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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