GBA articula nuevas acciones para rehabilitar edificios afectados en Ribas

La gobernadora Joana Sánchez sostuvo un encuentro con familias y juntas de condominio de los inmuebles afectados para evaluar las necesidades y coordinar las próximas acciones de rehabilitación

CIUDAD MCY.- El proceso de rehabilitación de las edificaciones afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio sumó una nueva jornada de evaluación en el municipio José Félix Ribas, donde fueron revisadas las necesidades y prioridades de los inmuebles que permanecen en recuperación.

La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al alcalde Juan Carlos Sánchez, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de los edificios afectados, a fin de revisar el avance de las intervenciones previstas y atender los planteamientos formulados por las familias y las juntas de condominio.

La reunión se llevó a cabo en Residencias “Don Fortunato”, espacio en el que fueron evaluadas las acciones contempladas en el Plan “Venezuela Renace”, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, orientadas a la rehabilitación de las estructuras que registraron afectaciones tras el evento sísmico.

ATENCIÓN COORDINADA

La jornada se desarrolló luego de la entrega de materiales de construcción destinados a Residencias “Renacer Docente” y “Don Fortunato”, recursos que respaldan las labores de recuperación en ambos conjuntos residenciales y permiten avanzar en las intervenciones programadas.

El trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, regional y municipal mantiene una agenda de atención que integra evaluación técnica, planificación y ejecución de obras, con el propósito de restituir progresivamente las condiciones de habitabilidad de los edificios afectados y acompañar a las familias ribenses durante el proceso de recuperación.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA