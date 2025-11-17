Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Curro Segura es designado como nuevo seleccionador de la FVB

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Nov 17, 2025

CUIDAD MCY.-La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) anunció oficialmente la designación de Curro Segura como el nuevo seleccionador nacional, tras la conclusión del ciclo de Ronald Guillén al frente del banquillo venezolano.

Esto pone fin a semanas de especulaciones sobre la designación de un nuevo seleccionador nacional confirmando al español.

La elección de Segura, un técnico de reconocido prestigio y larga trayectoria en la élite del baloncesto, la cual incluye su paso por la Liga Endesa y éxitos en competiciones internacionales, refleja el interés de la FVB en impulsar su nuevo proyecto de antesala a la Copa del Mundo 2027.

El principal objetivo de Curro Segura al frente de la selección nacional de baloncesto será liderar al equipo en las próximas ventanas clasificatorias al Mundial de 2027, y prepararlo para los próximos desafíos continentales, todo sin descuidar el famoso recambio generacional de la Vinotinto de las Alturas.

El nuevo seleccionador de Venezuela es oriundo de Granada, España, y dirigió principalmente dentro de la Liga Endesa a equipos como Granada, Tenerife, Menorca, Zaragoza, Obradorio, Betis y San Pablo Burgos.  También lideró a la liga de Grecia, Uruguay, China y también fue seleccionador de Kuwait. Pero el pasado de Segura, también se remontó a Venezuela cuando en la zafra 2016 de la LPB dirigió a Gigantes de Guayana.

Fuente Meridiano | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Mundo

Donald Trump: «Puede que tengamos algunas conversaciones con Maduro»

17 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Mariño impulsa el talento juvenil con graduación de 200 nuevas emprendedoras

17 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Venezuela

Pueblos indígenas de Venezuela llevan su voz a la COP30

17 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Eventos

La luz de la Navidad se encendió en Las Américas

17 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte