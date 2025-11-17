Clasificados a la Copa del Mundo hasta el momento

CUIDAD MCY.-Con cada parón internacional, el mapa rumbo al Mundial 2026 continúa definiéndose. La próxima Copa del Mundo, que será la primera en la historia organizada por tres países y disputada por 48 selecciones, ya comienza a tomar forma, y en la última ventana FIFA varios equipos confirmaron su presencia.
Portugal arrasa y sella su boleto
Una de las clasificaciones más llamativas fue la de Portugal, que aseguró su cupo con una contundente goleada 9-1 frente a Armenia, incluso sin la presencia de Cristiano Ronaldo. El triunfo certificó su entrada a un torneo que comenzará el 11 de junio de 2026, con inauguración en el histórico Estadio Azteca, en Ciudad de México.
Europa suma nuevos clasificados
En esta misma fecha, otras potencias del continente aseguraron su presencia:
-
Croacia, liderada por Luka Modric
-
Francia, con Kylian Mbappé como figura
-
Noruega, encabezada por Erling Haaland
Estas selecciones se suman al creciente listado europeo ya instalado en la cita mundialista.
32 selecciones ya clasificadas
Hasta ahora, 32 equipos han asegurado su lugar. El resto deberá definir su futuro en las próximas jornadas eliminatorias o en los repechajes intercontinentales.
Por CONMEBOL, ya están dentro:
-
Argentina
-
Ecuador
-
Colombia
-
Uruguay
-
Brasil
-
Paraguay
-
(Bolivia aún aspira a un cupo vía repesca)
Por CONCACAF, tienen clasificación automática los tres países anfitriones:
-
Estados Unidos
-
México
-
Canadá
Otros países clasificados:
UEFA
-
Inglaterra
AFC (Asia)
-
Australia
-
Irán
-
Japón
-
Corea del Sur
-
Arabia Saudí
-
Qatar
-
Jordania
-
Uzbekistán
CAF (África)
-
Argelia
-
Túnez
-
Egipto
-
Ghana
-
Marruecos
-
Cabo Verde
-
Costa de Marfil
-
Senegal
-
Sudáfrica
OFC (Oceanía)
-
Nueva Zelanda
España, al borde de la clasificación
De cara a la próxima fecha FIFA, España podría unirse a los clasificados. Incluso un empate frente a Türkiye sería suficiente para asegurar su boleto rumbo a 2026.
