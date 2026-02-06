Defensor del Pueblo eleva rol del feminismo en la democracia y el socialismo

CIUDAD MCY.- Como parte del IV Congreso Internacional JurisCuba 2026, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentó la ponencia Sin Feminismo no hay Socialismo y tampoco Democracia, en la cual resaltó las consecuencias de la ausencia de equidad de género en una sociedad.

Ruiz abordó el feminismo como un paradigma humanista, pragmático, teórico y práctico que promueve la justicia y la equidad, y resaltó los avances legislativos en materia de protección de las mujeres a una vida libre de violencia, a partir de la Constitución.

En este sentido, recalcó el compromiso de la Defensoría del Pueblo, por velar que estas leyes se implementen adecuadamente, y produzcan resultados de mayor equidad social y de género, ya que tiene la misión constitucional, de promoción, vigilancia y defensa de los Derechos Humanos.

Para ello, la Defensoría del Pueblo cuenta con la defensoría delegada especial con competencia nacional para la protección de los derechos de las mujeres, contando además con presencia en todos los estados y el Distrito Capital.

Por su parte, señaló una serie de retos y desafíos para la igualdad de género, incluida la implementación efectiva del discurso inclusivo de género; la educación para la igualdad e inclusión en todos los asuntos públicos y domésticos; erradicar la violencia contra las mujeres y niñas; paridad en cargos de dirección pública; conciencia en la mirada arquitectónica y de edificaciones públicas y privadas y; la justicia en la comprensión de las diferencias.

De igual forma, el defensor público general, Daniel Ramírez, realizó una intervención especial titulada El narcotráfico. Perspectiva internacional y realidad de Venezuela. Así como también, Amira Beuriti, de la Superintendencia Nacional Antidrogas, expuso la ponencia La cultura jurídica como eje estratégico para la estabilidad social y la eficacia del ordenamiento normativo.

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

FOTO: CORTESÍA