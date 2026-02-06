Denuncian que ONG en Venezuela operan como unidades mercenarias

CIUDAD MCY.- La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Iris Varela, durante una entrevista realizada en el programa “A Pulso”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), denunció que diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) operan como unidades mercenarias al servicio de intereses externos mediante el financiamiento de otras naciones.

La parlamentaria precisó que estas organizaciones no perciben recursos del Estado venezolano, sino que obtienen capital de gobiernos extranjeros, lo que desvirtúan su labor social y convierte a estas entidades en estructuras que comercian con las necesidades de la población.

Varela calificó la gestión de ciertos sectores civiles como un negocio basado en el dolor ajeno, aprovechándose del sufrimiento de las familias con parientes privados de libertad para obtener beneficios económicos.

Del mismo modo, afirmó que a estas organizaciones no les importan los derechos humanos, sino que se sostienen a través de la explotación de la miseria de los internos y sus allegados.

La legisladora ratificó la postura del Estado frente a la comunidad internacional y las críticas de estos organismos.

Expresó que en Venezuela el respeto a los derechos humanos es una norma vigente y constante “aquí, en Venezuela, siempre se han respetado los derechos humanos”, por lo que desestimó los señalamientos de las organizaciones que cuestionan el sistema judicial y penitenciario, a las cuales acusó de mercantilizar las causas sociales con fines políticos.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA