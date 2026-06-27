Defensoría del Pueblo pide suspender desalojos y cobro de alquileres en medio de la emergencia nacional

La defensora Eglée González Lobato exhortó a particulares e instituciones a priorizar el derecho a la vivienda y el resguardo familiar por encima de cualquier obligación contractual en estos momentos de conmoción nacional

CIUDAD MCY.-La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a particulares e instituciones competentes a abstenerse de ejecutar desalojos de inquilinos y cobrar alquileres durante la emergencia nacional desatada por los terremotos del 24 de junio.

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, firmó el comunicado oficial en el que el organismo invoca sus competencias constitucionales y legales para exhortar a que, en estos momentos de conmoción y sufrimiento a nivel nacional, se priorice «el derecho a la vivienda, al hogar y resguardo familiar, por encima al desalojo de inquilinos y el cobro de alquileres.»

«Proteger la vida, los derechos e intereses legítimos, colectivos y difusos de las familias venezolanas es la prioridad en estos momentos de tanto dolor y luto colectivo», establece el comunicado oficial.

El exhorto de la Defensoría se hace en un contexto donde miles de familias han perdido sus viviendas o han tenido que abandonarlas por los daños estructurales causados por los dos sismos y las más de 430 réplicas registradas desde entonces.

LÍNEA DE ATENCIÓN PARA DENUNCIAR

La Defensoría del Pueblo puso a disposición de la ciudadanía sus líneas de emergencia y atención prioritaria para recibir denuncias relacionadas con violaciones al derecho a la vivienda durante la emergencia:

Línea gratuita: 08000-783256

WhatsApp: 0424-138-4164

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA