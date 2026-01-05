Delcy Rodríguez asume como Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de un dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez fue juramentada este lunes como Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea Nacional.

La medida responde a la «ausencia forzada» del presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la soberanía nacional. Durante su pronunciamiento oficial, la mandataria reafirmó su postura de diálogo pese a la coyuntura, señalando la disposición de Venezuela a mantener una «agenda constructiva» con la comunidad internacional.

Con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Rodríguez enfatizó que su gestión priorizará la paz territorial y la estabilidad institucional, conforme al artículo 233 de la Constitución.

PRENSA PRESIDENCIAL | FOTO : CORTESÍA