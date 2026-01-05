Esta fue la primera declaración del presidente Maduro desde EEUU

CIUDAD MCY.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente en su primera audiencia ante la justicia de EEUU en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El juez ordenó a Nicolás Maduro comparecer ante el tribunal el 17 de marzo para una nueva audiencia, según medios.

«Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país», dijo el mandatario ante el juez Alvin Hellerstein.

El presidente mencionó que había visto la acusación pero no la había leído y que lo habló parcialmente con su abogado. El defensor de Maduro es Barry Pollack, un abogado litigante experimentado que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Tras ello, la esposa del mandatario, Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: «No culpable, completamente inocente».

Previamente, Maduro, quien fue llevado a la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta negra y con unos auriculares supuestamente para la traducción simultánea, manifestó ante el juez: «Me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas».

Durante la audiencia, Hellerstein informó a Maduro y a Flores de su derecho a informar al consulado venezolano de sus arrestos. Ambos estuvieron de acuerdo con que les gustaría realizar una visita consular.

SECUESTRO MILITAR

Al momento de intervenir sus abogados, Pollack calificó la detención de Maduro como un «secuestro militar».

Entretanto, Mark Donnelly, representante de Flores, denunció que la esposa del mandatario sufrió «lesiones importantes» durante el «secuestro», incluyendo hematomas graves en las costillas; por lo que pidió que se le proporcionaran radiografías y una evaluación física.

LAS ACUSACIONES

Maduro y Flores enfrentan esta primera audiencia ante la justicia de EEUU después de haber sido secuestrados en Caracas, el sábado pasado.

El Gobierno de EEUU acusa al mandatario de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametrallados y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. En resumen, se le imputa el liderazgo del supuesto Cártel de los Soles.

Por último, el presidente y la primera dama de Venezuela enfrentan cargos de colaboración con organizaciones criminales calificadas como «terroristas» en EEUU, entre ellas cárteles mexicanos. Estos y el resto de los delitos tienen penas que van de 20 años a cadena perpetua.

DENUNCIAN LESIONES

La primera dama, Cilia Flores, sufrió «lesiones importantes» durante el «secuestro» a la que fue sometida junto al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado en la madrugada durante un asalto y bombardeo militar perpetrado por las fuerzas armadas de EEUU.

La información fue divulgada por el abogado Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro se «pueden ver». Además dijo que son «heridas importantes».

Donnelly detalló que Flores puede que tenga alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que es necesario que sea sometida a una evaluación física.

