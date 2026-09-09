Delcy Rodríguez: Cada taladro activado en el sector petrolero generará 200 puestos de empleo

La presidenta (e) aseveró que Anzoátegui será uno de los estados del país en los cuales habrá una «explosión económica».

CIUDAD MCY.- La presidenta (e), Delcy Rodríguez, afirmó este martes 8 de septiembre que por cada taladro petrolero activado se generarán unos doscientos puestos de empleo en los estados del país en los cuales se desarrollarán las inversiones en materia de hidrocarburos derivadas del acuerdo energético suscrito con Estados Unidos.

Rodríguez destacó que Anzoátegui, entidad desde donde emitió declaraciones en medio de una agenda centrada en la celebración del Día de la Virgen del Valle, será uno de los estados en los que ocurrirá una «explosión económica».

«Por cada taladro se activan 200 empleos, 200 trabajadores. Esa creación de empleo que va a haber para los estados que van a recibir la inversión es muy importante», enfatizó durante una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Agregó que «la riqueza que se derive de esos contratos petroleros y gasíferos» se reflejarán en incrementos salariales «para todos los venezolanos», en mejoras en materia de salud pública, instalaciones hospitalarias y educativas, así como también en la recuperación de la infraestructura vital del país.

El 28 de agosto, autoridades estadounidenses y venezolanas anunciaron un acuerdo por el cual una empresa de capital mixto con participación de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de Estados Unidos tendrá acceso a explotar el 20% de la reservas probadas venezolanas durante al menos 25 años.

Posteriormente el 2 de septiembre tras asistir en Caracas a la firma de acuerdos energéticos entre Venezuela y varias multinacionales el secretario de Energía, Chris Wrigth, aseveró que con los nuevos acuerdos que se establecieron la producción de crudo en Venezuela aumentará un 50% de aquí a 2027.

FUENTE: BANCA Y NEGOCIOS

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL