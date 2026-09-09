Se monitorea la llegada del fenómeno El Niño a Venezuela

«Nosotros desde el Instituto, de manera muy minuciosa, estudiamos su evolución, su impacto en las variables, principalmente en la temperatura», destacó Reidy Zambrano. Además prevé un aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones

CIUDAD MCY.- El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, afirmó que el fenómeno meteorológico El Niño se encuentra en el país desde el pasado mes de junio, lapso donde se anunció la advertencia oficial.

Durante su intervención en el podcast Tenemos que Hablar, Zambrano explicó que el organismo mantiene labores de monitoreo ante la evolución de este evento climático.

«A partir del mes de junio, se presentó una advertencia de ‘El Niño’. Nosotros desde el Instituto, de manera muy minuciosa, estudiamos su evolución, su impacto en las variables, principalmente en la temperatura, la precipitación y el progresivamente, va aumentando las temperaturas y disminuyendo las precipitaciones, de manera muy específica», destacó.

Asimismo, autoridades del instituto coordinaron reuniones interinstitucionales con distintos niveles de gobierno y ministerios para la atención de las necesidades de la población, así como para la ejecución de medidas preventivas ante las alteraciones climáticas.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL