Delcy Rodríguez insta a la solidaridad ordenada y activa atención psicológica para niños afectados

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ofreció este viernes un balance a través de un contacto telefónico para informar sobre las acciones de contingencia tras el doble terremoto. reconoció la gran voluntad de apoyo de la ciudadanía, pero instó a canalizar la ayuda de forma organizada para salvaguardar la efectividad de las operaciones en las zonas más críticas.

Al respecto, la jefa de Estado encargada enfatizó la necesidad de mantener el orden y la calma en los sectores afectados, con especial énfasis en el estado La Guaira. «Todos quieren hacerlo por solidaridad, pero debemos hacerlo de una manera que no obstaculice esta labor de rescate, las labores de seguridad, tranquilidad en ese estado, que como he dicho requiere nuestro acompañamiento», precisó.

Como una acción transversal que toda la población puede realizar desde sus hogares sin interferir con los despliegues técnicos, Rodríguez convocó a una jornada de unión espiritual. «Ese algo que todos juntos podemos hacer todos los días es orar, rezar desde nuestra fe profunda por nuestros seres queridos; rezar porque estén con vida y que puedan ser rescatados y salvados oportunamente», expresó.

En el ámbito operativo, detalló que el Estado Mayor y el Consejo de Vicepresidentes se encuentran desplegados de manera permanente en todas las entidades federales afectadas. Asimismo, anunció la activación de un plan de abordaje mental a través del programa de Convivencia, Democrática y Paz, el cual desplegará un contingente de psicólogos y expertos universitarios para atender a los niños que se encuentran fuertemente afectados por la emergencia.

La mandataria encargada reiteró su llamado a la disciplina cívica y manifestó su agradecimiento perenne hacia las naciones que han enviado misiones de rescate al territorio nacional. «Llamo a la solidaridad y llamo a la oración permanente por la vida de nuestros hermanos venezolanos y hermanas venezolanas y agradecer, no me canso de hacerlo, todo el apoyo internacional, todos los gobiernos que se han comunicado», concluyó.

FUENTE: EL MAZO

FOTO: CORTESIA