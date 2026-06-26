Habilitan en el Poliedro de Caracas registro de voluntariado para labores de rescate tras sismos

CIUDAD MCY.- Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó al país sobre la creación de un registro de voluntarios para atender la contingencia por el doble terremoto que sufrió la nación el pasado 24 de junio, el cual afectó a gran parte de la Guaira y la región central del país.

La jefa de Estado (E) precisó que a partir de las 7:00 p. m. de este viernes 26 de junio, se habilitará un centro de registro de voluntarios y voluntarias en el Poliedro de Caracas. Esta medida complementa la decisión de militarizar el estado La Guaira y facilitará la identificación del personal autorizado en la zona mediante una credencial con código QR.

Asimismo, aseguró que los equipos multidisciplinarios del Gobierno nacional trabajaron hasta altas horas de la madrugada, lo que permitió el despeje total de las vías internas del estado La Guaira y la distribución efectiva de los rescatistas tanto nacionales como internacionales.

Finalmente, reiteró el llamado para que el “apoyo voluntario sea ordenado”, y pidió a la población general que evite trasladarse al estado La Guaira. El objetivo es que las personas sin labores de salvamento, rescate o seguridad permanezcan en sus hogares, lo que permitirá a las fuerzas policiales, militares y de rescate trabajar con total libertad y sin contratiempos.

FUENTE: VTV

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