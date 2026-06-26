Presidenta (E) Rodríguez habilitó registro de voluntariado en el Poliedro Caracas

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este viernes que se habilitará en el Poliedro de Caracas, a partir de las 7:00 de la noche, un centro de registros de voluntarios conforme a sus experticias y mecanismos de apoyos.

“El apoyo voluntario vamos a hacerlo de manera ordenada, con una credencial que será otorgada con un código QR, pero en este momento quienes no tengan funciones de salvamento o funciones de seguridad en el estado La Guaira, por favor abstenerse de dirigirse al estado porque están obstaculizando la circulación”, señaló durante un contacto telefónico a Venezolana de Televisión.

Asimismo, indicó que continúan las labores de coordinación para atender los eventos causados por los terremotos el pasado miércoles. Además, reafirmó que en el estado La Guaira las vías internas se encuentran despejadas; así como también se encuentran desplegados los rescatistas nacionales e internacionales.

Además, reafirmó la decisión de la militarización del estado La Guaira, con el propósito de poder atender a las familias efectivamente.

“Sabemos que todos queremos ayudar, pero le pido la colaboración al Pueblo de Venezuela, debe hacerse de manera ordenada, que no perturbe ni obstaculice las labores de rescate, estamos en las horas más críticas para el rescate de las personas que puedan estar con vida bajo los escombros”, expresó.

FUENTE: EL MAZO

FOTO: CORTESIA