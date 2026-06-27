Prevén lluvias de intensidad variable en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Para las próximas horas se prevé condiciones de nubosidad parcial con lluvias de intensidad variable en la mayor parte del territorio nacional, un comportamiento atmosférico que afectará de manera especial a las regiones orientales, del sur y del occidente del país así como a la Gran Caracas donde se registrarán lloviznas dispersas.

La información se dio a conocer por medio de la cuenta oficial de la red social Instagram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde destacó que durante el período correspondiente a la madrugada y la mañana el pronostico oficial anticipa cielo poco nublado en varias entidades aunque con reportes de lluvias tempranas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Apure, Barinas, los Andes y la cuenca del lago de Maracaibo.

Para el transcurso de la tarde y la noche el incremento de la inestabilidad atmosférica generará un aumento de la cobertura nubosa con descargas eléctricas en los Llanos Occidentales y el estado Zulia, mientras que los habitantes de Miranda, La Guaira y el Distrito Capital deben tomar previsiones ante la ocurrencia de precipitaciones de corta duración en zonas montañosas y urbanas.

FUENTE: VTV

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