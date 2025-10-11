DeportesVenezuela clasifica a Mundial Sub-18 de Softbol

CIUDAD MCY.- La selección nacional de softbol masculino sub-18 clasificó a la Copa del Mundo de la categoría de 2027 y luchará por colgarse la medalla de bronce en el Panamericano que se celebra en Bahía Blanca, Argentina, esto a pesar de ceder 8 carreras por 5 ante su similar de Canadá en su más reciente compromiso.

El primera base Derek Quiroz fue el más destacado con el madero por los criollos al ligar de 3-1 con cuadrangular, tres carreras impulsadas y una anotada, a la vez que el bateador emergente Estibenzon Ramos y el tercera base Juan Díaz aportaron una rayita fletada cada uno.

Sin embargo, el picheo criollo no pudo contener a los bates canadienses y la derrota fue para el relevista Isaac Zabala, quien trabajó por espacio de 3.1 entradas en las que recibió seis imparables, cinco anotaciones, dos de ellas sucias, otorgó una base por bolas y abanicó a dos contrarios para dejar su efectividad en 4.20.

Pese al revés en softbol, el equipo venezolano avanzó a la cita mundialista tras asegurar el cuarto lugar de la ronda eliminatoria con marca de dos victorias y tres derrotas, mientras que los otros cupos fueron para Argentina (4-0), Canadá (4-1) y México (3-1). Precisamente, los triunfos de Venezuela llegaron tras derrotar a los ya eliminados Perú (16-0) y Guatemala (11-1).

La selección disputará el tercer lugar ante Canadá, mientras que Argentina y México van por la de oro.

Como se recordará la selección venezolana de sóftbol masculino de mayores es la actual Campeona Mundial luego de vencer 3-0 a Nueva Zelanda, en el estadio Prime Ministers Park Field, en Canadá, en julio de este año.

RADIO MIRAFLORES | FOTO CORTESÍA