Vinotinto cae por la mínima ante Argentina

CIUDAD MCY.- El Hard Rock Stadium fue testigo de la victoria de la Argentina de Lionel Scaloni por 1-0 ante el combinado nacional, que enfrentó su primer partido con Oswaldo Vizcarrondo como mandamás en un partido amistoso.

Aunque se veían destellos de una Vinotinto bien asociada en el compromiso, no pudieron conservar el arco en cero pues, en el minuto 31, Giovanni Lo Celso batió el arco de Venezuela por primera y única vez la noche este viernes.

Por su parte, Venezuela mejoró en la intensidad de su ofensiva para la segunda mitad, y, con par de llegadas al área rival pudieron poner en peligro la ventaja de la albiceleste. En dicha faceta, Gleiker Mendoza demostró calidad y fue el más destacado en el ataque.

Finalmente, por más que el resultado mostrará un único gol de Argentina, gran parte de este resultado corrió por cuenta del guardameta José Contreras; el hombre del Barcelona de Guayaquil, que con una brillante actuación, puso el cerrojo y no permitió más goles.

Contreras, culminó su participación de la noche con 10 disparos rechazados, de los 11 disparos al arco que obtuvo el cuadro argentino.

Vale destacar que el próximo lunes 13 del presente mes, la oncena vinotinto se batirá a duelo con la selección de Belice en el SeatGeek Stadium.

