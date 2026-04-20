GBA agiliza construcción de nueva Planta Potabilizadora en la sede central de la Gobernación

CIUDAD MCY.- Enmarcado en el compromiso de optimizar los servicios públicos y fortalecer el bienestar del pueblo aragüeño, la gestión regional liderada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez avanza a paso firme en la construcción de una nueva Planta Potabilizadora, ubicada en las instalaciones de la sede central del Gobierno Bolivariano de Aragua.

Esta obra, ejecutada bajo las premisas de eficiencia del Plan de las 7 Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragüeñidad, busca garantizar la soberanía en el acceso al agua potable tanto para el personal administrativo como para la colectividad que hace vida en el punto y círculo de la Institución.

La ejecución del proyecto está a cargo del Centro de Capacitación del Constructor Popular, ente adscrito a la Secretaría de Infraestructura, el cual ha reportado progresos sustanciales en la obra civil.

Entre las labores desarrolladas recientemente destacan la culminación de la base estructural que sostendrá el sistema de potabilización, tratamiento de áreas críticas para asegurar la durabilidad de la edificación, instalación de cielo raso y detalles de infraestructura y colocación de cortinas metálicas para el resguardo de los equipos técnicos de alta tecnología.

Para la gobernadora Joana Sánchez este proyecto no es solo una obra de ingeniería, sino una respuesta directa a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y ciudadanos.

«Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía de los servicios públicos, materializando obras de alto impacto que impulsan el desarrollo integral de nuestro estado», destacó.

Con la puesta en marcha de esta planta, el Gobierno de Aragua continúa consolidando un modelo de gestión pública eficiente, enfocado en la atención directa y el fortalecimiento de la infraestructura básica para todos los aragüeños.

PRENSA INFRAESTRUCTURA ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA