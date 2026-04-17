Inameh prevé lluvias y descargas eléctricas en gran parte de Venezuela este viernes 17 de abril

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 17 de abril, se espera predominio de cielo nublado en gran parte de Venezuela. Durante las primeras horas de la mañana, se registrarán lluvias en diversas entidades.

Dicho clima afectará los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, el Centro Norte Costero, Falcón, Lara, Yaracuy, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, la región andina y el Zulia. De acuerdo con el reporte del Inameh, las condiciones meteorológicas se intensificarán a partir del mediodía.

Se pronostica un incremento en la cobertura nubosa que dará paso a lluvias o chubascos, los cuales vendrán acompañados de ocasionales descargas eléctricas. Esta situación afectará principalmente a la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui. Así como a las regiones Central, Centro Occidente, los Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y Zulia.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas mencionadas, las autoridades recomiendan a la población tomar las previsiones necesarias. Se sugiere a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y estar atentos para evitar incidentes durante la jornada.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA