Designan a Alejandro López Rodríguez como nuevo ministro de Cultura

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, designó este martes al historiador Alejandro López Rodríguez como nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura.

«He designado al historiador Alejandro López Rodríguez como nuevo Ministro del Poder Popular para la Cultura, con el compromiso de continuar fortaleciendo nuestra identidad, preservar el legado histórico de Venezuela y promover el inmenso patrimonio cultural que nos une como un solo pueblo. Estoy segura de que su formación y gran experiencia estarán al servicio de esta importante tarea.»,notificó por Instagram.

En el mensaje, la mandataria agradeció al ministro saliente Raúl Cazal por la labor desempeñada en la cartera de Cultura y anunció que asumirá la presidencia del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

FUENTE: AVN

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