Despacho de GLP favoreció a familias del municipio Tovar

El equipo de Aragua Gas atendió a los residentes de 21 sectores, para garantizar este importante servicio.
CIUDAD MCY.- En el municipio Tovar se llevó a cabo una extraordinaria jornada de distribución de gas doméstico, acción impulsada por el Gobierno Bolivariano, en miras de ofrecer respuestas inmediatas a las necesidades del pueblo.
Las familias de 21 sectores fueron beneficiadas con esta importante jornada, que permitió la optimización del servicio y el acceso oportuno al mismo a través de una Planta Móvil.
El despliegue de la empresa Aragua Gas se realizó gracias a la articulación del Ejecutivo regional y municipal, la misma surgió como respuesta ante la emergencia suscitada por el doblete sísmico.
“Nuestros equipos se mantienen en la vanguardia operativa, realizando el llenado y distribución directa en las comunidades con total eficiencia”, reseña una publicación en la cuenta de Instagram del Ejecutivo regional (@gobiernoaragua).
SECTORES BENEFICIADOS
- Peonías Centro
- Peñón de Gabante
- Curtidor
- Monte Oscuro
- Mesa de Paya
- San Rafael
- Santa Ana
- Los Anaucos
- San Luis
- Macanillal
- Las Mercedes
- Luciano Mutach
- El Atravezado
- Capachal (vía Las Peonías)
- Las Margaritas
- Cedral Centro
- Gabante El Medio
- La Mora
- El Benitz
- Costa de Paraumaya
- Las Hernández
THAIMARA ORTIZ
FOTOS: GBA