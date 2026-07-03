Despacho de GLP favoreció a familias del municipio Tovar

El equipo de Aragua Gas atendió a los residentes de 21 sectores, para garantizar este importante servicio.

CIUDAD MCY.- En el municipio Tovar se llevó a cabo una extraordinaria jornada de distribución de gas doméstico, acción impulsada por el Gobierno Bolivariano, en miras de ofrecer respuestas inmediatas a las necesidades del pueblo.

‎Las familias de 21 sectores fueron beneficiadas con esta importante jornada, que permitió la optimización del servicio y el acceso oportuno al mismo a través de una Planta Móvil.

‎El despliegue de la empresa Aragua Gas se realizó gracias a la articulación del Ejecutivo regional y municipal, la misma surgió como respuesta ante la emergencia suscitada por el doblete sísmico.

“Nuestros equipos se mantienen en la vanguardia operativa, realizando el llenado y distribución directa en las comunidades con total eficiencia”, reseña una publicación en la cuenta de Instagram del Ejecutivo regional (@gobiernoaragua).

SECTORES BENEFICIADOS

Peonías Centro

Peñón de Gabante

Curtidor

Monte Oscuro

Mesa de Paya

San Rafael

Santa Ana

Los Anaucos

San Luis

Macanillal

Las Mercedes

Luciano Mutach

El Atravezado

Capachal (vía Las Peonías)

Las Margaritas

Cedral Centro

Gabante El Medio

La Mora

El Benitz

Costa de Paraumaya

Las Hernández

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: GBA