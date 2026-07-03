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Despacho de GLP favoreció a familias del municipio Tovar

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PorLuisa Pedroza

Jul 3, 2026

El equipo de Aragua Gas atendió a los residentes de 21 sectores, para garantizar este importante servicio.

CIUDAD MCY.- En el municipio Tovar se llevó a cabo una extraordinaria jornada de distribución de gas doméstico, acción impulsada por el Gobierno Bolivariano, en miras de ofrecer respuestas inmediatas a las necesidades del pueblo.

‎Las familias de 21 sectores fueron beneficiadas con esta importante jornada, que permitió la optimización del servicio y el acceso oportuno al mismo a través de una Planta Móvil.

‎El despliegue de la empresa Aragua Gas se realizó gracias a la articulación del Ejecutivo regional y municipal, la misma surgió como respuesta ante la emergencia suscitada por el doblete sísmico.

“Nuestros equipos se mantienen en la vanguardia operativa, realizando el llenado y distribución directa en las comunidades con total eficiencia”, reseña una publicación en la cuenta de Instagram del Ejecutivo regional (@gobiernoaragua).

SECTORES BENEFICIADOS 

  • Peonías Centro
  • Peñón de Gabante
  • Curtidor
  • Monte Oscuro
  • Mesa de Paya
  • San Rafael
  • Santa Ana
  • Los Anaucos
  • San Luis
  • Macanillal
  • Las Mercedes
  • Luciano Mutach
  • El Atravezado
  • Capachal (vía Las Peonías)
  • Las Margaritas
  • Cedral Centro
  • Gabante El Medio
  • La Mora
  • El Benitz
  • Costa de Paraumaya
  • Las Hernández

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: GBA

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Por Luisa Pedroza