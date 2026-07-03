Inician evaluación y restauración técnica de la Catedral de Maracay tras daños estructurales

CIUDAD MCY.- La Catedral de San José de Maracay, ícono arquitectónico y centro de encuentro familiar y religioso, ha sufrido daños estructurales a raíz del doblete sísmico que azotó al municipio Girardot y a gran parte de Venezuela el pasado 24 de junio.

En una reciente inspección, el alcalde Rafael Morales, acompañado por un equipo técnico realizó un despliegue para evaluar y diagnosticar los daños estructurales sufridos en la Catedral de Maracay.

Luego de realizar la inspección y el acompañamiento técnico, el Alcalde del aseguró que el abordaje contempla una intervención inmediata que permita incluir los calculistas, dibujantes y todo el equipo técnico necesario para efectuar el levantamiento.

Asimismo, destacó que, “el proceso de construcción y restauración no puede ser netamente funcional, sino también estético con el objetivo de preservar este ícono arquitectónico y religioso de la capital aragüeña”.

Por su parte, el ingeniero Jesús Mejías, encargado de evaluar los daños, explicó que se encuentran frente a una estructura de gran antigüedad que, si bien es sólida, presenta elementos de fragilidad ante los eventos telúricos.

El especialista puntualizó que el compromiso del cuerpo de ingenieros es «dar una solución estructural que mantenga la arquitectura y la estética original» para conservar la mayor originalidad posible del recinto.

Además, el padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, instó a la comunidad a confiar en el proceso de restauración. Recordó que la catedral ha resistido a lo largo de su historia diversos eventos sísmicos, lo que refleja la fortaleza de su estructura. “Estas estructuras forman parte de nuestros procesos históricos”, afirmó.

Durante el recorrido, el diputado Jesús Pérez reafirmó el compromiso del gobierno local con los habitantes de Maracay, no solo en términos de vivienda, sino también en la recuperación de espacios públicos afectados. “Cuenten con nosotros para acompañarles en este momento tan difícil”.

Finalmente, el mandatario local afirmó que el despliegue de supervisión técnica se extiende de manera inmediata a otros monumentos históricos como la Maestranza César Girón, la Casa de los Arcos y la Concha Acústica.

Al referirse a la situación de estos puntos emblemáticos, Morales enfatizó que «se mantienen en pie, se mantienen firmes los íconos, el gentilicio y estas estructuras maravillosas de nuestra ciudad de Maracay».

PRENSA GIRARDOT

FOTOS :CORTESÍA