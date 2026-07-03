Infraestructura de la UPTA «Federico Brito Figueroa» está en óptimas condiciones

Luego de un recorrido, la rectora de esta casa de estudios indicó que el campus se encuentra en óptimas condiciones estructurales, por lo que se retomarán las actividades académicas habituales el próximo lunes.

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua (UPTA) «Federico Brito Figueroa» ubicada en el municipio José Félix Ribas, se llevó a cabo una jornada de inspección técnica con el objetivo de verificar que la infraestructura no sufrió daños a causa de los dobles sismos del pasado 24 de junio.

La evaluación estuvo encabezada por Betty Muñoz, rectora de la referida casa de estudios quien estuvo acompañada por el equipo del Ministerio Hábitat y Vivienda, el Colegio de Ingenieros, Ingeniería Municipal, Protección Civil y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Durante el despliegue las autoridades realizaron un recorrido por las áreas de la universidad con el objetivo de verificar el estado de las paredes y columnas que conforman su infraestructura.

La rectora Muñoz explicó que “se supervisó el galpón principal que alberga laboratorios, talleres especializados de electricidad y mecánica, así como también los módulos, aulas de clases, biblioteca central, oficinas y edificios administrativos».

Asimismo, la autoridad académica afirmó que la inspección en la UPTA evidenció que la planta física no sufrió ningún tipo de daño estructural.

​»En este recorrido hemos podido verificar que nuestra institución se encuentra en óptimas condiciones, es decir que las actividades académicas serán retomadas el próximo lunes 6 de julio», concluyó Muñoz.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS :CORTESÍA