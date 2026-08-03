TSJ incorpora nuevos espacios para la administración de justicia en Aragua

La apertura de un juzgado superior y una sala telemática forma parte de las acciones orientadas a ampliar la capacidad operativa del sistema de justicia y optimizar la atención a la ciudadanía

CIUDAD MCY.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inauguró dos nuevos espacios judiciales en el estado Aragua con el propósito de ampliar la capacidad operativa del sistema de administración de justicia y garantizar una atención más eficiente a la ciudadanía, todo ello en el marco de las acciones emprendidas tras los eventos sísmicos registrados en el país el pasado 24 de junio.

La jornada estuvo encabezada por la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, junto a magistradas y magistrados del Alto Juzgado, quienes inauguraron el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, ubicado en el edificio «La Nisperera», así como la Sala Telemática del Tribunal Sexto de Control, instalada en la sede del Circuito Judicial Penal de la entidad.

El acto reunió además a autoridades del sistema de justicia en Aragua, entre ellas el juez rector de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, Carlos Gámez; el presidente del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, Pablo Solórzano; el juez Michael Pérez; coordinadores de las sedes judiciales, el M/G Ángel Balestrini Jaramillo, comandante de las Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central, y el procurador del estado Aragua, Ángel León.

RECORRIDO INSTITUCIONAL

Además de las inauguraciones, las autoridades efectuaron un recorrido por diversas dependencias judiciales para constatar el estado de funcionamiento de los tribunales y supervisar la atención que se brinda a los usuarios del sistema de justicia.

La agenda incluyó visitas a los juzgados de primera instancia en materia civil y mercantil, los tribunales de municipio ordinario y ejecutor de medidas de los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, así como a los juzgados superiores en las áreas civil, mercantil, tránsito y bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. También fueron inspeccionadas las instalaciones de la Inspectoría General de Tribunales y de la Defensa Pública, entre otras dependencias.

MODERNIZACIÓN JUDICIAL

Los magistrados igualmente recorrieron las instalaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, donde sostuvieron una reunión de trabajo orientada a evaluar el avance de las labores de recuperación de las sedes que resultaron afectadas por los movimientos telúricos del 24 de junio.

Durante el encuentro también fueron presentados proyectos destinados a optimizar la infraestructura judicial mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras físicas, orientadas a consolidar un servicio de justicia más moderno, eficiente y accesible para la población aragüeña.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA