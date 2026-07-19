Iniciada regularización jurídica de cuatro sectores históricos de Lamas

Mediante un Cabildo abierto autoridades locales y el Poder Popular, elevaron ante el Cleba una propuesta para modificar las poligonales en beneficio de La Candelaria, Las Enditas, Casagrande y La Frontera

CIUDAD MCY .- Con el firme propósito de consolidar el bienestar social y saldar una deuda histórica con los habitantes de la Comuna Agroindustrial “Unidos por la Revolución», el alcalde del municipio José Ángel Lamas Tony García, junto al Ilustre Concejo Municipal, lideró una «extraordinaria» asamblea abierta en la comunidad de Casagrande.

Durante este encuentro, se anunció de manera oficial la elevación de una solicitud ante el Consejo Legislativo del Estado Aragua (Cleba) para la modificación de las poligonales y la revisión de los límites de la jurisdicción.

Este paso jurídico busca el reconocimiento legal del territorio santacrucense, específicamente en cuatro sectores: Asentamiento Campesino La Candelaria, La Frontera, Las Enditas y Casagrande.

DEUDA CANCELADA

El mandatario municipal enfatizó que esta acción representa un acto de profunda justicia social para estas comunidades, las cuales han sido atendidas de forma ininterrumpida por la alcaldía en materia de servicios públicos desde hace más de medio siglo.

«Hoy inicia un proceso que será elevado al Cleba y a nuestra Gobernadora. Es una propuesta para que estos cuatro sectores pasen a formar parte de nuestro municipio de manera jurídica. Queremos darles el respaldo legal a quienes, por el lazo del día a día, ya son santacrucenses», aseveró el alcalde, al tiempo que agradeció el respaldo absoluto de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y de la gobernadora Joana Sánchez, para materializar este derecho del pueblo.

Aseguró que a pesar de recibir la protección social de Santa Cruz de Aragua, los habitantes enfrentan serias trabas a la hora de solicitar trámites oficiales y fichas catastrales, debido a que los mapas actuales los ubican formalmente bajo la tutela de otra jurisdicción.

Por su parte, Ariamaris Pita, presidenta del Concejo Municipal de José Ángel Lamas, detalló que la sesión extraordinaria se trasladó al corazón de la comuna por petición expresa de la base popular organizada, quienes hicieron entrega formal de una significativa recolección de firmas vecinales.

«Nos encontramos sesionando desde la comunidad de Casagrande a solicitud del mismo Poder Popular. Consideramos que ya es el momento de elevar este acuerdo de la Cámara Municipal para acelerar el proceso y dar respuesta a estos cuatro consejos comunales», explicó la presidenta del cuerpo legislativo local.

Para finalizar, la legisladora municipal delineó la ruta institucional que guiará el proyecto en los próximos días, asegurando que el compromiso de la gestión local con cada hogar es inquebrantable: Mesas de trabajo técnicas entre el cuerpo de concejales, asesores jurídicos y la Síndico Municipal, en un trabajo articulado de la mano con los consejos comunales como máxima expresión del Poder Popular.

Pita explicó que el Cleba y los órganos competentes del estado Aragua evaluarán la propuesta para fijar los lapsos definitivos del decreto.

Concluyó diciendo que el camino hacia la redefinición territorial ya está en marcha, sembrando las bases de un mapa municipal más justo, eficiente y coherente con la realidad de su gente.

REINA BETANCOURT

FOTO: CORTESÍA