Poder Popular Organizado de Aragua afianza la democracia participativa

Comunidades de la entidad reafirmaron su compromiso con la ejecución de proyectos, ratificando que el empoderamiento comunitario es la vía fundamental para el desarrollo de las comunidades

CIUDAD MCY.- Con la mirada puesta en la consolidación del autogobierno territorial, el Poder Popular organizado avanza firmemente en el plan de adecuación y renovación de sus vocerías, de cara a la séptima Consulta Popular Nacional programada para el próximo mes de octubre.

Por su parte, Texalia Vaquero, comisionada de Movimientos Sociales del PSUV en el estado Aragua y viceministra del Sistema de Misiones, enfatizó que más de 56 organizaciones sociales se encuentran desplegadas integrando las mesas de trabajo de economía, mujer y familia dentro de cada territorio.

Explicó que esta articulación tiene como propósito velar por el cumplimiento de las Agendas Concretas de Acción (ACA) para que los proyectos aprobados respondan directamente a las necesidades comunitarias.

En el mismo contexto, Vaquero dijo que las asambleas de postulación están en pleno desarrollo y la revisión de proyectos en marcha: “El Poder Popular demuestra una vez más su capacidad de gestión directa, ratificando que el empoderamiento comunitario es la vía fundamental para el desarrollo de las comunidades” afirmó Vaquero.

SALAS DE AUTOGOBIERNO PREPARADAS

Por su parte, Lizeth Perozo, directora del Poder Popular y enlace municipal de la Sala de Autogobierno en Sucre, detalló que la articulación territorial marcha a paso firme, ya que de los 99 consejos comunales que integran su jurisdicción, este sábado 29 de agosto iniciarán la renovación de 10 de los 30 que tienen periodo vencido.

“Seguimos en vanguardia, manteniendo firme el compromiso bajo el lema ”Comuna o nada”, de las 8 comunas del municipio, cada una tiene 7 propuestas que se evaluarán en Asambleas de Ciudadanos para ratificar o actualizar los proyectos que irán a votación el 18 de octubre”, expresó.

Perozo, agregó que en Sucre ya se han ejecutado con éxito 56 proyectos de consultas anteriores con apoyo de la Alcaldía.

Finalmente, María Mendoza, representante de la Comisión de Comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el municipio José Félix Ribas, destacó el trabajo desarrollado en sus 16 comunas y 205 consejos comunales. De dicha comisión, informó que se encuentran inmersos en un proceso amplio de renovación territorial.

Añadió que en la mencionada localidad hay 16 comunas que se están preparando para la séptima consulta del mes de octubre de 2026. “Estamos en pleno plan de adecuación y renovación, llevamos 78 consejos comunales renovados de una meta de 132 en esta etapa, contando con gran aceptación y participación popular”, precisó Mendoza.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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