Despliegue social atendió a más de 300 personas en El Venerable

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano del estado Aragua ejecutó un despliegue de atención social en la avenida principal de la comunidad El Venerable, ubicado en la parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara. La jornada contó con la participación diversas misiones de la Patria y de Corposalud que logró brindar protección a 306 habitantes de la zona a través de 4 mil 878 beneficios de salud.

Esta actividad forma parte de las políticas públicas orientadas por el Plan de la Aragüeñidad que lidera la gobernadora Joana Sánchez. Asimismo, el abordaje se fundamenta en el Plan Salud y Vida 2026, diseñado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en conjunto con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, con el objetivo de garantizar la protección social y el bienestar de la población venezolana.

Durante el operativo se ofrecieron 15 consultas especializadas que incluyeron pediatría, geriatría, cardiología, ginecología y obstetricia, odontología, oftalmología, psicología y además de servicios de laboratorio, ecografía, vacunación y la entrega gratuita de 30 mil 600 unidosis de medicamentos. Asimismo, el personal de salud realizó un recorrido casa a casa en la comunidad, logrando la captación de 15 casos vulnerables que recibirán canalización médica inmediata, junto con la entrega de 14 kits para embarazadas y ayudas técnicas.

La autoridad única de Salud en la entidad, Yosmary Lombano, destacó el impacto de la actividad para las familias vulnerables. «A través de este despliegue consolidamos la gratuidad de la salud y la accesibilidad de los servicios directamente en las comunidades que más lo necesitan. Nuestro equipo profesional humanizado se mantiene desplegado en el territorio para asegurar una atención de calidad y sin barreras para todo el pueblo aragüeño», afirmó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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