Plan de Reordenamiento devuelve el orden al casco central de Maracay

El despliegue integral de limpieza, recuperación vial y ordenamiento comercial transforma este espacio patrimonial de la ciudad

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, puso en marcha el Plan de Reordenamiento y Embellecimiento Integral del Casco Central de Maracay, una acción enmarcada en el Plan Derecho a la Ciudad que busca abordar de manera integral los espacios públicos y comerciales de esta emblemática zona.

Los trabajos se ejecutan bajo la supervisión directa del mandatario local, quien realizó un recorrido el fin de semana por diversos comercios de la zona para constatar los avances del plan y desarrollar un trabajo articulado con el sector comercial. Al respecto, el alcalde manifestó: “Al despejar las vías, organizar el comercio, regular los horarios de carga y ordenar al sector transporte, estamos rescatando la libre movilidad por calles y aceras que son el corazón, el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad”.

Es importante mencionar que, durante su ejecución, se han realizado labores de limpieza integral, desmalezado, recolección de desechos mixtos y lavado de calles con barredoras mecanizadas, así como el mantenimiento de alcantarillado e instalación de alumbrado público en los puntos más neurálgicos del centro.

En materia vial, se lleva a cabo la colocación de asfalto en las calles priorizadas junto con la demarcación correspondiente, además del desmontaje y retiro de obstáculos metálicos y estructuras fijas de las aceras, devolviendo así el libre tránsito peatonal en zonas donde antes se obligaba al ciudadano a caminar por el canal vehicular.

En este sentido, uno de los logros más significativos ha sido el establecimiento de un convenio histórico con los trabajadores de la economía social, quienes acordaron implementar los lunes y martes como “días de parada” obligatorios. Esto permite que las cuadrillas realicen una limpieza profunda sin obstáculos y garanticen el libre tránsito peatonal durante el inicio de la semana.

De igual forma, se ha iniciado un proceso de medición y demarcación de espacios para puestos de economía informal, buscando una estética coherente que respete el valor histórico de la zona.

A una semana de su activación, equipos de la alcaldía, acompañados por los concejales y concejalas, han venido efectuando charlas informativas a comerciantes y conductores sobre la Ley de Convivencia Ciudadana, promoviendo el orden y el respeto a los espacios recuperados, al tiempo que brindan atención en materia social, humana y de servicios públicos.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT