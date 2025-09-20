Día Mundial del Turismo celebrará carrera y caminata 5K

CIUDAD MCY.- Como parte de las actividades para celebrar el Día Mundial del Turismo, se llevará a cabo una Carrera y Caminata 5K en la ciudad de Caracas, este domingo 21 de septiembre.

El punto de partida será a las 7:30 a.m. en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Parque Generalísimo de Miranda. La iniciativa, diseñada para corredores de todas las edades y niveles, ofrecerá una jornada de deporte y recreación familiar.

Este tipo de actividades son promovidas por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, como parte de las políticas que fortalecen este motor económico de la nación, contemplado en el Plan de la Patria.

Categorías y premios

La competencia contará con una amplia variedad de categorías que garantizan la inclusión de todos los participantes. Habrá posición para usuarios de prótesis, movilidad reducida, así como juvenil, libre, máster y súper máster, entre otras.

Los tres primeros lugares de la carrera serán premiados con incentivos económicos: el primer lugar recibirá $500, el segundo $300 y el tercero $150.

Para asegurar la participación, los interesados pueden formalizar la inscripción a través del sitio web retosvenezuela.com. La entrega de los kits para los inscritos se realizará el día sábado 20 de septiembre.

El despacho de turismo invitó a aprovechar la oportunidad de unirse a esta celebración del turismo y el deporte en un ambiente familiar.

AVT | FOTO CORTESÍA