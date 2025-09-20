Ciudad MCY

Oro para Kenia en cinco mil metros (f) del Mundial de atletismo

PorBeatriz Guilarte

Sep 20, 2025

CIUDAD MCY.- Chebet, campeona olímpica en cinco y 10 mil metros en París 2024, detuvo los relojes en 14:54.36 minutos para adjudicarse la corona del orbe.

De esa manera, la fondista africana archiva ahora un metal de cada color en esta especialidad en campeonatos mundiales, pues antes había ganado la plata en Eugene 2022 y el bronce en Budapest 2023.

Su connacional Faith Kipyegon (14:55.07) y la italiana Nadia Battocletti (14:55.42) se llevaron la plata y el bronce, respectivamente, en la carrera de este sábado.

La vigésima edición de los Mundiales de Atletismo transcurre en el Estadio Nacional de Tokio, del 13 al 21 de septiembre, con la participación de dos mil 202 atletas de 198 países.

PRENSA LATINA | FOTO CORTESÍA

