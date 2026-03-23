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Diego Vera se coronó en aguas abiertas en Aruba y clasifica a Santo Domingo 2026

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PorMilexis Pino

Mar 23, 2026

CIUDAD MCY.- El nadador tachirense Diego Vera se consagró campeón en las pruebas de 10 y 3 kilómetros del PanAm Aquatics Open Water Aruba 2026, evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disputado en las playas Pos Chiquito de Aruba.

Vera dominó la exigente prueba de los 10 kilómetros al registrar un tiempo de 02:01:47, en una final reñida que se definió en la última brazada. La medalla de plata fue para el ecuatoriano David Farinango (02:01:48.6), mientras que el mexicano Diego Obele se quedó con el bronce (02:02:01.4), reseña nota del Ministerio para el Deporte.

En la misma competencia, el venezolano Ronaldo Zambrano finalizó en la cuarta posición de la categoría absoluta con un tiempo de 02:02:29.7, resultado que además le permitió obtener el tercer lugar en la categoría de 18 a 29 años.

El atleta venezolano también destacó en la prueba de 3 kilómetros, donde se colgó la medalla de oro con registro de 5:50.20, seguido por Zambrano (5:56.00) y el costarricense Jeison Rojas (05:56.1).

Con estos resultados, Venezuela asegura presencia en la próxima cita regional, tras una destacada actuación en aguas abiertas.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA

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