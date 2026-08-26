Directiva del TOM realizó visita institucional al Teatro Teresa Carreño

‎Representantes de los centros de espectáculo y cultura más importantes de la región central buscaron establecer alianzas para la conexión de talentos

CIUDAD MCY.-‎El presidente del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), Sendy Romero realizó una visita institucional al Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, con el objetivo de conocer los mecanismos y operatividad del reconocido espacio cultural de la capital del país.

‎‎Según refiere una publicación en la cuenta del TOM (@teatrooperamcy), el presidente del principal centro de la cultura aragüeña estuvo en compañía de Irvin Peña, quien funge como director ejecutivo del recinto, y en la visita, se buscó establecer la conexión de talentos, así como sentar las bases con la finalidad de crear alianzas entre ambos equipos y llevar al público una experiencia superior.

‎‎En el audiovisual se aprecia el recorrido de ambas personalidades por el Teatro Teresa Carreño, el mismo incluyó las salas Ríos Reyna y José Félix Ribas, el atelier, salones de ensayo, áreas externas, archivo histórico, almacén de vestuario y escenografía.

‎‎Para los hacedores del entretenimiento en Aragua tener una referencia directa del considerado recinto cultural más importante de Venezuela manifiesta un avance en cuanto a la futura ejecución de proyectos, ya sean propios del TOM o de sus colaboradores, incentivando el crecimiento y desarrollo de las labores de preproducción y producción de grandes eventos.

‎‎“Lo que se viene para las tablas será increíble” indica el texto que acompaña la publicación, en mención a lo que se programa para el disfrute de los usuarios.

THAIMARA ORTÍZ | CIUDAD MCY

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