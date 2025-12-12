Dirolep Park abre sus puertas en la ciudad de Maracay

Con toboganes, piscinas de pelotas con fuentes, trampolines e innovación del parque de aventuras de obstáculos, este nuevo centro de atracciones llegó para alegrar a los más pequeños del estado Aragua

CIUDAD MCY.- Con un ambiente cargado de tradición y alegría de la mano de una familia de origen asiático, se inauguró en el Centro Comercial Los Próceres IPSFA – Maracay, Dirolep Park, un nuevo parque infantil diseñado para el disfrute familiar.

Cuiliana Chen, gerente del Dirolep Park, ofreció detalles acerca de este nuevo centro de atracciones, el cual cuenta con varios espacios para el entretenimiento, como toboganes, piscinas de pelotas con fuentes, trampolines, y además incorpora una innovación como la aventura de obstáculos, en la que se les coloca un arnés a los pequeños para que puedan sortear cada uno de ellos y superar los dos niveles subiendo hasta tres metros de altura.

El parque fue diseñado con una capacidad para 80 niños; sin embargo, para garantizar una atención confiable y segura, el acceso está limitado para ocuparse entre 30 o 50. El horario de atención inicia a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche laborando todos los días de la semana, ofreciendo un amplio menú de desayunos, almuerzos y cenas para el deleite de los padres mientras que sus hijos se divierten.

Asimismo, Chen agregó que su familia, a pesar de ser de origen asiático, está radicada desde hace muchos años en Maracay, por lo que este proyecto se hizo con la toda la intención de seguir trabajando en pro del país.

Además, acotó que la idea surgió de un estudio de mercado en el que detectaron la necesidad de más sitios de esparcimiento como este con equipos actualizados y de gran magnitud, por esto consideraron los espacios del Ipsfa como la locación ideal para la empresa, debido a las oportunidades que ofrece.

Finalmente, extendió una invitación al público aragüeño para que asistan a disfrutar de las instalaciones de este nuevo parque infantil de la ciudad.

