Venezuela quiere “Paz Forever”

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 22, 2025

Reconocidos artistas se unen al presidente de Venezuela para hacer un llamado a La Paz a través de la música

CIUDAD MCY.- El domingo 21 de diciembre, día del recibimiento del Espíritu de la Navidad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro junto a Antonio “El Potro” Álvarez, Xuxo y Alfredo Criollo, estrenaron el video oficial del tema “Paz Forever”.

Un llamado a La Paz, a la reflexión, un mensaje para el mundo donde se deja claro que nuestro país no quiere guerra. “Venezuela quiere La Paz, tiene un pueblo que la defiende”, es parte de la letra de esta contagiosa canción que debutó, este lunes 22 de diciembre, en el primer lugar de la cartelera radial Monitor Latino.

“Paz forever” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

FUENTE NOTA DE PRENSA | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

