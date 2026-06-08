Docentes de Sucre y Mariño realizaron Plan de Formación para Defensoras Educativos

Durante la jornada de formación se abordaron temas sobre la importancia del conocimiento de la Lopnna, la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad, entre otros ámbitos

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes desde las aulas escolares, se desarrolló el Plan de Formación para Defensoras y Defensores Educativos en el municipio Sucre, contando además con la participación de docentes del municipio Mariño.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro del Plan de Atención Integral a la Familia, impulsado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, tiene como propósito fundamental la prevención de vulneraciones a los derechos de los estudiantes, fomentando al mismo tiempo la integración activa de la familia y la comunidad en el proceso educativo.

La jornada contó con la presencia de autoridad única de Educación del estado, Leira Suarez, quien acompañó a los docentes en este espacio de formación y actualización pedagógica, reafirmando que educar en derechos es también educar en responsabilidades.

​Durante el cónclave se abordaron temas sobre la importancia del conocimiento de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad en el entorno escolar y la promoción de una cultura de paz y convivencia armónica en las instituciones.

Cabe mencionar que este plan de formación continuará desplegándose en las instituciones educativas del estado, con el propósito de consolidar el cumplimiento efectivo de la ley y el desarrollo armonioso dentro de la población estudiantil.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESÍA