Liceo “Carlos Ramón Aponte” celebró con éxito su 54 aniversario

CIUDAD MCY.- En un ambiente de júbilo, reencuentro y orgullo comunitario, el Liceo Nacional Bolivariano “Carlos Ramón Aponte” celebró por todo lo alto su 54 aniversario de fundación, consolidando más de cinco décadas de excelencia educativa e impacto positivo en la región.

El evento conmemorativo reunió a personal directivo, docentes, estudiantes, personal administrativo y obreros que hacen vida en la institución.

La jornada estuvo marcada por actos culturales que fueron ideales para recordar la rica historia del plantel desde su nacimiento en 1972, y concluyó con el tradicional canto del cumpleaños feliz.

Durante la actividad, Carlos Brito, director de la institución expresó su profundo agradecimiento a todo el cuerpo docente y a la comunidad estudiantil por mantener vivo el compromiso de formar ciudadanos ejemplares, asegurando que el recinto educativo seguirá siendo un faro de conocimiento, valores y superación para las futuras generaciones.

«Celebrar un año más va más allá de una fecha en el calendario; es reconocer el esfuerzo colectivo de generaciones de directores, maestros, representantes y alumnos que han hecho de este liceo un verdadero hogar para el saber. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir innovando y educando con amor, a pesar de los desafíos», expresó el directivo.

LUISA PEDROZA

FOTO : CIUDAD MCY