Docentes en Ribas celebraron misa de acción de gracias

Ene 21, 2026

CIUDAD MCY.- En el municipio José Félix Ribas, se celebró la tradicional misa de acción de gracias a los docentes, quienes con orgullo y profesionalismo, realizan la honrosa labor de educar a los niños y niñas de la Patria.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, y fue oficiada por el capellán del Cuartel Mariano Montilla, José Luis González, quien resaltó la importancia y el papel fundamental que juegan los maestros y maestras en la formación académica del semillero que representan los niños y niñas.

“Gracias a los docentes, quienes son garantes de la formación educativa de nuestros niños, como parte complementaria, ya que la educación comienza en casa con los padres y representantes como formadores en valores y espiritualidad”, indicó el ministro religioso.

Yoselin Martínez, directora del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa en el municipio Ribas, reiteró la felicitaciones a los maestros y maestras, quienes el pasado 15 de enero celebraron su día en el calendario en toda Venezuela, comprometidos con el compromiso de formar y educar a los niños y niñas, como el amor y entrega que solamente pueden dar los docentes.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA

