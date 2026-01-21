Maracayeros celebraron 93° aniversario de la Maestranza Cesar Girón

La actividad concentró una misa de acción de gracias, muestras culturales de baile y la intervención del presidente de la cámara municipal, Ángel Márquez

CIUDAD MCY.- Con el atardecer de testigo, los habitantes de la ciudad de Maracay se reunieron alrededor de la Maestranza Cesar Girón para celebrar el 93° aniversario de esta joya arquitectónica.

‎‎La actividad organizada por autoridades del municipio Girardot reunió a diversas generaciones amantes de la tauromaquia. Ellos fueron testigos de la transformación histórica del recinto, hoy día son los encargados de traer a los más jóvenes las hazañas, relatos y vivencias de este importante recinto.

‎‎Al festejo asistieron concejales, directivos de la alcaldía, y representantes del toreo, como los descendientes de la dinastía Girón.

‎‎El encuentro inicio con una misa de acción de gracias a cargo del prebístero Jesús Díaz, párroco de la catedral de Maracay, y continuo con las emotivas intervenciones de Ángel Márquez, presidente del Concejo Municipal Maracay-Choroní; José Cariel «El Amarillo», reconocido torero, entre otras personalidades.

‎‎PATRIMONIO CULTURAL

‎La Plaza de Toros Maestranza César Girón, como en su denominacion completa, dejó de ser una simple infraestructura para convertirse en un referente de la historia maracayera; icono que propios y visitantes reconocen por sus dimensiones, los grandes encuentros y personalidades que albergó.

‎‎En los últimos años sus puertas permanecen cerradas por trabajos de rehabilitación, mismos que le devuelven su valor, belleza y forma original.

‎‎Desde esa perspectiva, el concejal Ángel Márquez mencionó que desde el Ejecutivo municipal se lleva a cabo la recuperación de distintos espacios en la Ciudad Jardín, aquellos que preservan la memoria colectiva. «Si no reconocemos nuestra memoria, vamos a desaparecer».

‎‎Asimismo dio su agradecimiento a los hacedores de esta cultura por mantener vivo el legado. «Mi respeto y admiración para ustedes, que han hecho que el ideario de la maestranza no muera».

‎‎Con el apoyo del Gobierno nacional y regional, el patrimonio cultural y arquitectónico de Maracay se mantiene vigente, para llevar a las nuevas generaciones una muestra de los cambios y luchas a través del tiempo.

‎Por su parte, el presbítero Jesús Díaz reconoció al sitio como «un monumento de nuestra identidad como maracayeros», pues además de la tauromaquia sirvió como escenario para distintos espectáculos, conciertos y eventos que dejaron huella.

‎‎CASI UN SIGLO DE HISTORIA

‎La Maestranza César Girón, ubicada en el corazón de Maracay, es mucho más que una plaza de toros; es un símbolo cultural del estado Aragua, considerado por muchos una de las más bellas de su tipo en el mundo.

‎‎Fue diseñada por el reconocido arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, quien se inspiró en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

‎ Su estilo es predominantemente neomudéjar, lo que se refleja en sus característicos arcos de herradura y los detalles en ladrillo y cerámica que adornan su fachada.

