Maracayeros celebraron 93° aniversario de la Maestranza Cesar Girón

La actividad concentró una misa de acción de gracias, muestras culturales de baile y la intervención del presidente de la cámara municipal, Ángel Márquez
CIUDAD MCY.- Con el atardecer de testigo, los habitantes de la ciudad de Maracay se reunieron alrededor de la Maestranza Cesar Girón para celebrar el 93° aniversario de esta joya arquitectónica.
La actividad organizada por autoridades del municipio Girardot reunió a diversas generaciones amantes de la tauromaquia. Ellos fueron testigos de la transformación histórica del recinto, hoy día son los encargados de traer a los más jóvenes las hazañas, relatos y vivencias de este importante recinto.
Al festejo asistieron concejales, directivos de la alcaldía, y representantes del toreo, como los descendientes de la dinastía Girón.
El encuentro inicio con una misa de acción de gracias a cargo del prebístero Jesús Díaz, párroco de la catedral de Maracay, y continuo con las emotivas intervenciones de Ángel Márquez, presidente del Concejo Municipal Maracay-Choroní; José Cariel «El Amarillo», reconocido torero, entre otras personalidades.
PATRIMONIO CULTURAL
La Plaza de Toros Maestranza César Girón, como en su denominacion completa, dejó de ser una simple infraestructura para convertirse en un referente de la historia maracayera; icono que propios y visitantes reconocen por sus dimensiones, los grandes encuentros y personalidades que albergó.
En los últimos años sus puertas permanecen cerradas por trabajos de rehabilitación, mismos que le devuelven su valor, belleza y forma original.
Desde esa perspectiva, el concejal Ángel Márquez mencionó que desde el Ejecutivo municipal se lleva a cabo la recuperación de distintos espacios en la Ciudad Jardín, aquellos que preservan la memoria colectiva. «Si no reconocemos nuestra memoria, vamos a desaparecer».
Asimismo dio su agradecimiento a los hacedores de esta cultura por mantener vivo el legado. «Mi respeto y admiración para ustedes, que han hecho que el ideario de la maestranza no muera».
Con el apoyo del Gobierno nacional y regional, el patrimonio cultural y arquitectónico de Maracay se mantiene vigente, para llevar a las nuevas generaciones una muestra de los cambios y luchas a través del tiempo.
Por su parte, el presbítero Jesús Díaz reconoció al sitio como «un monumento de nuestra identidad como maracayeros», pues además de la tauromaquia sirvió como escenario para distintos espectáculos, conciertos y eventos que dejaron huella.
CASI UN SIGLO DE HISTORIA
La Maestranza César Girón, ubicada en el corazón de Maracay, es mucho más que una plaza de toros; es un símbolo cultural del estado Aragua, considerado por muchos una de las más bellas de su tipo en el mundo.
Fue diseñada por el reconocido arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, quien se inspiró en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Su estilo es predominantemente neomudéjar, lo que se refleja en sus característicos arcos de herradura y los detalles en ladrillo y cerámica que adornan su fachada.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS: CORTESÌA